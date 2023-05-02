Маркова Апполинария Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маркова
- Имя
- Апполинария
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8776. МАРКОВА АППОЛИНАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 20 л., Камышловск. у., з. Талицкого. Тюменск. Губсуд. Ст. ст. 155, 168, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 3 ноября 923.
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