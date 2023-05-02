Конотопов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Конотопов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6425. КОНОТОПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. 24 л., Шенкурск, у., Ростовск. в., д. Никитинской, Архангельск. Губсуд, Ст. ст. 77 ч. 1, 88, пор. пр. 2 г., Исп. 15 окт. 923.
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