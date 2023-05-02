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Конотопов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конотопов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6425. КОНОТОПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. 24 л., Шенкурск, у., Ростовск. в., д. Никитинской, Архангельск. Губсуд, Ст. ст. 77 ч. 1, 88, пор. пр. 2 г., Исп. 15 окт. 923.

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