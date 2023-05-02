Башкирова Марфа Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Башкирова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45160. БАШКИРОВА, МАРФА ИВАНОВА. Мщ. г. Иркутска, 19 л., рд. въ в. и с. Тельмѣ, Иркутск. у.; — М. С. 2 уч. г. Иркутска, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Мая 905.
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