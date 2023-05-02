Федорненко Сергей Стефанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федорненко
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Стефанович
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12485. ФЕДОРНЕНКО СЕРГЕЙ СТЕФАНОВИЧ, 23 л., Острогожск. у., Алексеевск. в., хутора Камышеватого. Н. С. 2 уч. Острогожск. у. Ст. 157, лиш. с. в. 1 г. П. в. з. с. 9/ѴІІ—24
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