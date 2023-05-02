Бровкин Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бровкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130328. бровкинъ, Иванъ Ивановъ. К. Москов. г., Дмитров. у., Синьковск. в., д. Хвостовой, 16 л.; — Москов. Ст. М. С. Якиманск. уч. 8 Окт. 909, 11, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 2 н. Исп. 8 Окт. 909.
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