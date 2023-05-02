Евстафьев Сысой Евстафьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евстафьев
- Имя
- Сысой
- Отчество
- Евстафьевич
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4296. ЕВСТАФЬЕВ СЫСОЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ, 19 л., Велижск. у., Крестовск. в., д. Ширяки. Витебск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ. Осужд. 11 окт. 923.
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