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Бравый Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бравый
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
13498. БРАВЫЙ, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 38 л. Гр. Великолуцк. у., Овсищск. в.; — Р. Т. г. Пскова. Контр-революц. действ., расстрел условно, с отправ. на фронт.

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