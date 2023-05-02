Бравый Василий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бравый
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13498. БРАВЫЙ, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 38 л. Гр. Великолуцк. у., Овсищск. в.; — Р. Т. г. Пскова. Контр-революц. действ., расстрел условно, с отправ. на фронт.
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