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Шолковый Роман Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шолковый
Имя
Роман
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
17 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 378
Источник
Скан
Оригинальная запись
13094. ШОЛКОВЫЙ РОМАН ЕФИМОВИЧ, 34 л., Могиловск. окр., Шковск. р., с. Высо кого. Н. С. 15 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 1 ч. 98, 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 17/Ѵ—26.

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