Краевский Григорий Мартинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краевский
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Мартинович
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6938. КРАЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ МАРТИНОВИЧ, 20 л., Таращанск. у., с. Вощенки, Терск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2. лиш. св. 10 л., Исп. 11 февр. 923.
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