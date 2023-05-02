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Краевский Григорий Мартинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краевский
Имя
Григорий
Отчество
Мартинович
Дата исполнения приговора
11 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6938. КРАЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ МАРТИНОВИЧ, 20 л., Таращанск. у., с. Вощенки, Терск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2. лиш. св. 10 л., Исп. 11 февр. 923.

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