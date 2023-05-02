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Зырянов Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зырянов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5063. ЗЫРЯНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 41 г., Тюкалинск. у., Чернозерск. в., с. Бугалово. Н. С. 4 уч. Тюкалинск. у. Самосуд, лиш. св. 5 л. Исп. 12 июня 923.

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