Хайруллин Хисматулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хайруллин
- Имя
- Хисматулла
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7785. ХАЙРУЛЛИН, ХИСМАТУЛЛА, 29 л., Гр. Тетюшск. у., Больше-Карлинск. в., д. Зелевки,; Н. С. в Адмиралтейск. уч. г. Казани, Конокрадство, лиш. св. 6 м., Исп. 7 авг. 919.
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