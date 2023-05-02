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Долгих Александр Изотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Долгих
Имя
Александр
Отчество
Изотович
Дата исполнения приговора
01 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
4000. ДОЛГИХ АЛЕКСАНДР ИЗОТОВИЧ, 37 л., Бузулукск. у., Усманск. в., с. Табалоно. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 июля 923.

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