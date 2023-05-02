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Герасимова Дарья Тимофеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимова
Имя
Дарья
Отчество
Тимофеевна
Дата исполнения приговора
17 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1427. Герасимова Дарья Тимофеевна, 18 л., Саратовск. г., Вольск. у., с. Елшанки. Н. С. 4 р. г. Саратова. Ст. 181, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 17/ІІ—26.

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