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Крупенникова Евгения Сергеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крупенникова
Имя
Евгения
Отчество
Сергеевна
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7108. КРУПЕННИКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, 60 л., г. Тифлиса. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 4 дек. 923.

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