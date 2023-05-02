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Зинадинов Абдул-Гозы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зинадинов
Имя
Абдул-Гозы
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3437. ЗИНАДИНОВ АБДУЛ-ГОЗЫ, 41 г., б. Таврическ. г., Керченск. р., Сарыманск. в. и с. Главсуд Крымск. АССР. Ст. ст. 2 ч. 106, 2 ч. 114, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 31/ХІІ—24.

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