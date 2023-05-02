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Иванов Семен Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Семен
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
16 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5182. ИВАНОВ СЕМЕН ЕГОРОВИЧ, 26 л., Вышневолоцк. у., Парьевск. в., д. Белавина. Н. С. 10 р. Вышневолоцк. у. Ст. 144, лиш. св. п пор. пр. 1 г. Исп. 16 июня 923.

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