Шведов Семен Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шведов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12692. ШВЕДОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 19 л., Невельск. у., Усть-Долысск. в., д. Пыги. Н. С. 3 уч. Невельск. у. Ст. ст. 1 ч. 157, 170, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 20/Х—26.
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