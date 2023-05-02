Лобзов Алексей Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобзов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8154. ЛОБЗОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 34 л., Старицк, у., Бороздинск. в., д. Горки.; Особ. сес. Н. С. Старицк, у. Ст. 105, пор. пр. 2 г. Исп. 1 марта 923.
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