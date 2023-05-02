Иванова Фаина Львовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Фаина
- Отчество
- Львовна
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3707. ИВАНОВА ФАИНА ЛЬВОВНА, 39 л., Пошехоно-Володарск. у., Белосельск. в., д. Есиново. Н. С. 7 уч. Рыбинск. у. Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п «б», лиш св. 2 г. П. в. з. с. 7/ѴІІ—24.
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