Печенев Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Печенев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 398
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91408. ПЕЧЕНЕВЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. Сс.-посел. Верхнеудин. у., Красноярск. в., 20 л., рд. въ Каневск. у.; — Читинск. О. С., 9 1 14, 134, 135, 1641 и 1654 У, 375 и § 5, 438 У. о сс., времен. зав. раб. 2 г. Исп. 4 Марта 908. | 903 34911 1632 У. | 98 13363 170¹ М. | 901 30040 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 6040. | 900 48121 170¹ М.
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