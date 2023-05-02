Тростин Корнилий Глебович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тростин
- Имя
- Корнилий
- Отчество
- Глебович
- Дата исполнения приговора
- 06 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12060. ТРОСТИН КОРНИЛИЙ ГЛЕБОВИЧ, 38 л., Киевск. г., Черкасск. у., Мотосовск. в., д. Куцово. Приморск. Губсуд. Ст. 2 ч. 97, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/ѴІІІ—24.
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