Топоталина Мария Тимофеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Топоталина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Тимофеева
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99287. ТОПОТАЛИНА, МАРІЯ ТИМОФЕева, 51 г. К. Калужск. у., Сугоновск. в., д. Суслова; — Калужск. О. С., 18 Марта 911, 152, 152¹, 13 и 3 ч. 1609 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 27 Апр. 911 г. (1641, 1651 и 3 ч. 1655 У., каторж. раб. 4 г.), каторж. раб. 4 г. Исп. 20 Іюля 911, счит. ср. съ 23 Нояб. 910.
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