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Краснов Михаил Мартынович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснов
Имя
Михаил
Отчество
Мартынович
Дата исполнения приговора
15 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6979. КРАСНОВ МИХАИЛ МАРТЫНОВИЧ, 18 л., Петровск. у., Булавской в., с. Бузловки, Н. С. 1 уч. Аткарск. у., Ст. 180 п. п. «г» и «ж», лиш. св. 1 г., Исп. 15 февр. 923.

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