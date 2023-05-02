Шувалов Василий Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шувалов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 289
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30612. ШУВАЛОВ, ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ, 25 л. Гр. Тарусск. у., Иссконск. в., д. Селиверстово; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Побег, лиш. св. 6 м., с. зач. 11 д. пр. з. Исп. 2 авг. 920.
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