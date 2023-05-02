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Шувалов Василий Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шувалов
Имя
Василий
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
02 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
30612. ШУВАЛОВ, ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ, 25 л. Гр. Тарусск. у., Иссконск. в., д. Селиверстово; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Побег, лиш. св. 6 м., с. зач. 11 д. пр. з. Исп. 2 авг. 920.

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