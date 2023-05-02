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Марач Станислав Доминикович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марач
Имя
Станислав
Отчество
Доминикович
Дата исполнения приговора
05 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8734. МАРАЧ СТАНИСЛАВ ДОМИНИКОВИЧ, 20 л. Рд. в Виленск. г., Свенцянск. у., Комайск. в., д. Поповцы. б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 91, 169, 195, 220, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 дек. 923.

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