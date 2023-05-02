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Дюков Василий Фомич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дюков
Имя
Василий
Отчество
Фомич
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4258. ДЮКОВ ВАСИЛИЙ ФОМИЧ, 22 л., Ельнинск. у., Осельск. в., д. Жули. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. 205а, лиш. св. 1½ г. Исп. 29 окт. 923.

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