Дюков Василий Фомич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дюков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Фомич
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4258. ДЮКОВ ВАСИЛИЙ ФОМИЧ, 22 л., Ельнинск. у., Осельск. в., д. Жули. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. 205а, лиш. св. 1½ г. Исп. 29 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.