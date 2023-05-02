Войтекунас Ян Амбросиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войтекунас
- Имя
- Ян
- Отчество
- Амбросиев
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144097. ВОЙТЕКУНАСЪ, ЯНЪ (ИВАНЪ) Амбросіевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вилкомірск. у., Купишск. в., 29 л.; — Митавск. О. С. 17 Сент. 909, 169 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 6 Нояб. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 99852.
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