Курицын Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курицын
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7666. КУРИЦЫН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л.,. Семеновск. у., Хохловск. в, с. Хохломы. Н. С., 3 уч. Семеновск. у. Ст. ст. 105, 116, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 7 сент. 923.
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