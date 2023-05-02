Завадский Владимир Варфоломеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завадский
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Варфоломеев
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145970. ЗАВАДСКІЙ, ВЛАДИМІРЪ ВАРфоломѣевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Овруча, 39 . т., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 19 уч. г. Одессы 10 Нояб. 909, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 10 Нояб. 909. | 905 60966 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 2876. | 900 92198 1642 У. | 92 71574 169 М. | 91 10541 170 М. | 90 71856 170 М.
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