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Хомский Мовша Янкелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хомский
Имя
Мовша
Отчество
Янкелев
Дата исполнения приговора
20 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 344
Источник
Скан
Оригинальная запись
99713. ХОМСКІЙ, МОВША (МОНОСЪ) Янкелевъ (онъ же Хамскій), 24 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Коссо, Слонимск. у., рд. въ г. Слонимѣ; — Г. С. г. Роменъ, 4 Мая 911, 8 н. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 8 м. Исп. 20 Мая 911. | 907 77270 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 36805 и 904 г. № 55171.

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