Дмитриев Андрей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2668. ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, Свердловск. окр., завода Михайловского. Н. С. 21 р. Свердловск. окр. Ст. 79, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/Х - 24.
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