Утробина Татьяна Константинова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Утробина
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Константинова
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140362. УТРОБИНА, ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВА (она же Баюшева). Обыв. в. и зав. Саткинскаго, Златоустов. у., 22 л.; — Г. С. 1 уч. г. Златоуста 27 Авг. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 11 Окт. 909. | 909 1792 169 М.
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