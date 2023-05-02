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Логинов Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логинов
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8172. ЛОГИНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 30 л., Енисейск. у., Пинчугск. в., д. Бедобы. Н. С. 3 уч. Енисейск. у. Ст. ст. 140а, 219, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 авг. 923.

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