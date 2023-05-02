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Лудин Виктор Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лудин
Имя
Виктор
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8566. ЛУДИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, 26 л., г. Москвы. Алтайск. Губсуд. Ст. 114, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 июля 923.

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