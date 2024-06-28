Абрамов Михаил Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44660. АБРАМОВЪ, МИХАИЛЪ АБРАмовъ. Зап. ряд. изъ к. Вяземск. у., Леонтьевск. в., д. Дмитровки, 32 л.; — Смолен. О. С., 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 23 Мая 905.
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