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Корепин Иван Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корепин
Имя
Иван
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
07 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6506. КОРЕПИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ, 27 л., Никольск. у., Аргуновск. в. и д., Северо-Двинск. Губсуд, Ст. 180 п. «з», лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г., Исп. 7 мая 923.

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