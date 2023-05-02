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Чистяков Яков Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чистяков
Имя
Яков
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
11780. ЧИСТЯКОВ, ЯКОВ ОСИПОВИЧ, 22 л. Гр. Кадниковск. у., Азлецк. в., д. Купанихи; — Р. Т. г. Вятки. Дезертир., лиш. св. 1 г. условно, с отправк. на фронт. Исп. 81 дек. 920.

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