Романов Иван Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11132. Романов Иван Павлович, 17 л., Ярославск. г., Ростовск. у., Ильинско-Хованск. в., д. Петрилово. Ярославск. Губсуд. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 5 нояб. 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.