Иванов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Михаил Александрович

Иванов Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
23 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5154. ИВАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 л., Смоленск. у., Спасск. в., д. Татаровщины. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. 180 п. «ж», пор. пр. 2 г. Исп. 23 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.