Шелухин Григорий Фирсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шелухин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Фирсов
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36881. ШЕЛУХИНЪ, ГРИГОРІЙ ФИРСОВЪ. Мщ. м. Коростышева, Радомысльск. у., 46 л., рд. въ м. Романовѣ, Новоградволын. у.; — Житомір. О. С. (въ 8 р.), 1654¹ и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2½ г. Исп. 3 Марта 905. | 98 101955 1655 У. | 85 17980 170 М. | 95 67710 170 М. | 84 68371 169 М. | 94 44133 170 М. | 83 18202 304 и 1647 У. | 91 148475 1412 У.
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