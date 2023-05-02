Коваленко Степан Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коваленко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6094. КОВАЛЕНКО СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 32 л., Благовещенск. у., Вознесенск. в. и с., Амурск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 2 г. 4 м. 18 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 30 июля 923.
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