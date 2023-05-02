Ханлев Умар
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ханлев
- Имя
- Умар
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10868. ХАНЛЕВ УМАР, 18 л., Чеченск. обл., Укмартанск. у. нс. В. Т. Северо-Кавказск. окр. Ст. ст. 2 ч. 2, 1 ч. 4, 11 П. В. П., 180 п. "а" У. К., лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 3/ХІІ—26.
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