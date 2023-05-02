Дыщук Арсений Лукьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дыщук
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Лукьянович
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4248. ДЫЩУК АРСЕНИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ, 56 л., Холмск. у., д. Теплесы. Омск. Губсуд. Ст. 180 п. «в» и 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 марта 923.
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