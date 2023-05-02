Дыщук Арсений Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДыщук Арсений Лукьянович

Дыщук Арсений Лукьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дыщук
Имя
Арсений
Отчество
Лукьянович
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4248. ДЫЩУК АРСЕНИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ, 56 л., Холмск. у., д. Теплесы. Омск. Губсуд. Ст. 180 п. «в» и 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.