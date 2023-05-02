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Денисов Андрей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисов
Имя
Андрей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3832. ДЕНИСОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л., 1 Донск. окр. Кундрученск. в., с. Козьминского. Н. С. 3 уч. 1 Донск. окр. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 25 сент. 923.

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