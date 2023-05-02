Емельянов Николай Флегонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Николай Флегонтович

Емельянов Николай Флегонтович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянов
Имя
Николай
Отчество
Флегонтович
Дата исполнения приговора
15 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
14870. ЕМЕЛЬЯНОВ, НИКОЛАЙ ФЛЕГОНТОВИЧ, 23 л. Гр. Судогодск. у., Воскресенск. в., д. Жорцы; — Н. С. 1 уч. Вязниковск. у. Мошеннич., лиш. св. 2 г., в т. ч. 1 г. условно. Исп. 15 февр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close