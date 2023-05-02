Емельянов Николай Флегонтович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Емельянов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Флегонтович
- Дата исполнения приговора
- 15 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14870. ЕМЕЛЬЯНОВ, НИКОЛАЙ ФЛЕГОНТОВИЧ, 23 л. Гр. Судогодск. у., Воскресенск. в., д. Жорцы; — Н. С. 1 уч. Вязниковск. у. Мошеннич., лиш. св. 2 г., в т. ч. 1 г. условно. Исп. 15 февр. 920.
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