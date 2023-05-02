Мухин Семен Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90047. МУХИНЪ, СЕМЕНЪ МИХАЙловъ. Сс.-посел. с. Бирилюсскаго, Большеулуйск. в., Ачинск. у., 24 л., рд. въ Севастопольск. у.; — Краснояр. О. С., 149 и 1614 У. и § Ѵ 438 У. о сс., времени, раб. на зав. 2 г. Исп. 21 Апр. 908. | 900 100416 1612 У. | 96 61363 169 М. | 97 77690 1655 У. | 95 58425 169 К.
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