Трибурчик Михаил Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трибурчик
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140122. ТРИБУРЧИКЪ, МИХАИЛЪ МАРТЫНОВЪ. К. Кутнов. у., гм. и пос. Жихлинъ, 17 л.; — Варшав. О. С. 16 Сент. 909, 134, 135, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 8 Окт. 909. | 908 95371 172 М.
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