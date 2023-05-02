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Максалев Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максалев
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
23 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8559. МАКСАЛЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 38 л., Пронск. у., Дятловск. в., д. Аленькиной. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 80, 114а ч. 2, пор. пр. 3 г. Исп. 23 мая 923.

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