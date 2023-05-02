Тихонюк Михаил Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонюк Михаил Максимов

Тихонюк Михаил Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихонюк
Имя
Михаил
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 463
Источник
Скан
Оригинальная запись
154478. ТИХОНЮКЪ. МИХАИЛЪ Максимовъ. К. Бѣльск. у., Павловск. в., с. Тростянина, 25 л.; — З. Н. 3 уч. Бѣлосток. у. 11 Нояб. 909, 2 и 5 п. 170 и 172 М. (укрыв., тюр. 1 г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 153142. | 906 39773 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.