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Ратнер Ефим Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ратнер
Имя
Ефим
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
23 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
28095. РАТНЕР, ЕФИМ ПЕТРОВИЧ, 21 г. Гр. г. Самары; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 10 л. Исп. 23 марта 920.

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